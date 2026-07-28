Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2026 11:17

В Калязинском округе суд заставил чиновников оформить бесхозную ЛЭП

Бесхозяйная воздушная линия электропередачи в деревне Кулишки стала поводом для судебного разбирательства между прокуратурой и местной администрацией
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Воздушная линия электропередачи долгое время не имела официального собственника.

Воздушная линия электропередачи долгое время не имела официального собственника.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судьба инфраструктуры в деревне Кулишки Калязинского округа решилась в судебном порядке после вмешательства надзорных органов. Прокуратура Калязинского района установила, что проходящая через населенный пункт воздушная линия электропередачи никем не обслуживается и числится бесхозяйной.

Администрация муниципального округа не принимала мер по принятию данного объекта в муниципальную собственность, нарушая законодательство об электроэнергетике. Чтобы решить проблему, прокурор подал административный иск с требованием обязать местное самоуправление поставить линию электропередачи на официальный учет как бесхозяйную вещь.

Суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме. В настоящее время решение суда еще не вступило в законную силу.