В Калязинском округе суд заставил чиновников оформить бесхозную ЛЭП

Воздушная линия электропередачи долгое время не имела официального собственника. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судьба инфраструктуры в деревне Кулишки Калязинского округа решилась в судебном порядке после вмешательства надзорных органов. Прокуратура Калязинского района установила, что проходящая через населенный пункт воздушная линия электропередачи никем не обслуживается и числится бесхозяйной.

Администрация муниципального округа не принимала мер по принятию данного объекта в муниципальную собственность, нарушая законодательство об электроэнергетике. Чтобы решить проблему, прокурор подал административный иск с требованием обязать местное самоуправление поставить линию электропередачи на официальный учет как бесхозяйную вещь.

Суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме. В настоящее время решение суда еще не вступило в законную силу.