Виталий Королев сообщил о пополнении медучреждений новыми кадрами

В Тверской области наставниками захотели стать 1200 медработников. Фото: ПТО

Тверские медицинские учреждения в этом году пополнятся новыми кадрами. Медицинский университет и шесть профильных колледжей выпустили 1918 специалистов. Из них более 220 человек - целевики, которые придут в государственные больницы и поликлиники Тверского региона.

Глава области Виталий Королев отмечает, что первый рабочий опыт они начнут получать под руководством профессионалов.

«По поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина мы активно развиваем систему наставничества в медицине, - написал в своем МАКС-канале руководитель области. - Отличный пример – Перинатальный центр имени Е. М. Бакуниной. Там сформирован пул из 56 авторитетных наставников, готовых помочь молодым коллегам быстрее освоиться в профессии. Сейчас опытные врачи помогают в этом 11 новым сотрудникам. В учреждение придут ещё 9 ординаторов, за каждым будет закреплён наставник. Напомню, что для медицинских работников, которые берут на себя роль наставников, у нас предусмотрена ежемесячная выплата. В июне эту региональную инициативу я озвучивал главе нашего государства».

Всего в тверской системе здравоохранения более 1200 наставников. Их задача не просто передавать молодым специалистам практические навыки, но и воспитывать чуткое отношение к пациентам.

Виталий Королев выразил уверенность, что сочетание опыта уважаемых врачей и энергии их молодых коллег принесет отличные результаты для тверской медицины. Президент Владимир Путин предостерег: наставничество не должно стать формальностью. Тверская область намерена исполнить это поручение.