За полгода более 450000 жителей Тверской области прошли диспансеризацию и профосмотры

Регулярная проверка позволяет своевременно контролировать состояние здоровья человека и при необходимости своевременно начать лечение. Фото: ПТО.

За январь-июнь 2026 года в Верхневолжье диспансеризацию прошли 231 597 жителей, профосмотры - 221912 человек, из них 157901 - несовершеннолетние. Об этом сообщило областное правительство.

Такие проверки здоровья, как диспансеризация, каждый житель региона может проходить бесплатно раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет, люди постарше – каждый год. В нее входит приём терапевта, флюорография, ЭКГ, анализы, скрининг-обследование.

Профосмотры отличаются от диспансеризации меньшим объемом медобследований, но их можно проходить ежегодно независимо от возраста.

Также в регионе для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет дополнительно проводится диспансеризация репродуктивного здоровья. За полгода ее прошли 56 686 человек.

Записаться на диспансеризацию и профосмотры можно через кабинет «Моё здоровье» на портале госуслуг, по единому номеру «122», в регистратурах поликлиник и женских консультаций, на приёме у врача. С собой необходимо взять паспорт, полис и СНИЛС.

Диспансеризация и профосмотры проводятся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Пресс-служба областного правительства также напоминает, что в Верхневолжье по инициативе главы региона Виталия Королева и депутата Госдумы Алёны Аршиновой запущен проект «Здоровье Верхневолжья». В рамках его рядом с районными больницами теперь останавливается «Поезд здоровья», где все желающие могут проконсультироваться с узкими врачами-специалистами и пройти медобследования.