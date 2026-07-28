В Удомле прокуратура заставила чиновников выделить землю участнику СВО

Участнику СВО был выделен бесплатный участок под строительство в Удомле. Фото: прокуратура Тверской области

Удомельская межрайонная прокуратура Тверской области провела проверку соблюдения земельного законодательства по обращению участника специальной военной операции. Было установлено, что еще в 2024 году военнослужащий обратился в уполномоченные органы с заявлением о бесплатном предоставлении ему в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Однако чиновники длительное время не реализовывали законные права заявителя. В связи с этим надзорное ведомство приняло необходимые меры прокурорского реагирования для устранения нарушений.

В результате вмешательства прокуроров участнику СВО был официально предоставлен положенный земельный участок в черте города Удомля.