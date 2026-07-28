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НовостиОбщество28 июля 2026 9:31

В Удомле прокуратура заставила чиновников выделить землю участнику СВО

Удомельская межрайонная прокуратура восстановила права военнослужащего на получение бесплатного земельного участка для жилищного строительства
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Участнику СВО был выделен бесплатный участок под строительство в Удомле. Фото: прокуратура Тверской области

Участнику СВО был выделен бесплатный участок под строительство в Удомле. Фото: прокуратура Тверской области

Удомельская межрайонная прокуратура Тверской области провела проверку соблюдения земельного законодательства по обращению участника специальной военной операции. Было установлено, что еще в 2024 году военнослужащий обратился в уполномоченные органы с заявлением о бесплатном предоставлении ему в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Однако чиновники длительное время не реализовывали законные права заявителя. В связи с этим надзорное ведомство приняло необходимые меры прокурорского реагирования для устранения нарушений.

В результате вмешательства прокуроров участнику СВО был официально предоставлен положенный земельный участок в черте города Удомля.