В Калининском округе мужчина слил бензин и поджег скутер соседа из мести

Полицейские раскрыли умышленный поджог скутера, ущерб от которого составил 25 тысяч рублей. Фото: МВД Тверской области.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России «Калининский» раскрыли умышленный поджог, совершенный в поселке Орша. Ранее вечером возле дома на улице Калинина дотла сгорел скутер «Хонда-Такт», принадлежащий 36-летнему местному жителю. Потерпевший оценил материальный ущерб в 25 тысяч рублей и обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили, что к поджогу причастен 46-летний сосед владельца скутера, который ранее уже попадал в поле зрения полиции. В отделе задержанный признался, что мотивом преступления стал давний конфликт с потерпевшим. Чтобы отомстить, злоумышленник слил бензин из бензобака, облил им скутер и поджег спичками.

Против поджигателя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ за умышленное уничтожение чужого имущества. В настоящий момент мужчина отбывает 10 суток ареста за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ), а после отбытия наказания будет находиться под подпиской о невыезде.