Администрация Бологовского округа сообщила о кончине поэта Геннадия Лачина

Прощание с Геннадием Семеновичем Лачиным состоится 28 июля в Бологом. Фото: Администрация Бологовского округа.

Соболезнования в связи с кончиной деятеля культуры, ушедшего из жизни 25 июля 2026 года на 90-м году жизни, опубликовала администрация Бологовского муниципального округа Тверской области. Прощание начнется в 12:00 по адресу: город Бологое, улица Боровая, дом 2 «А».

Геннадий Лачин родился 28 января 1937 года в поселке Черновские Копи Читинской области в шахтерской семье, начинал трудовой путь грузчиком в Букачаче, затем работал на Верх-Исетском металлургическом заводе на Урале. После службы в Главном архиве Минобороны СССР в Подольске и окончания Московского государственного института культуры он прибыл по распределению в Бологое. Здесь Лачин 10 лет руководил народным театром при городском ДК, а позже трудился на Октябрьской железной дороге.

После выхода на пенсию в 2001 году он возглавлял общественную приемную при районной администрации, а в 2005–2008 годах руководил театральной студией в Центре культуры и досуга. Он издал сборники стихов «Пусть сердцем правит доброта», «Радуга жизни», «Вехи» и «Берново», сотрудничал с газетами «Новая жизнь» и «Перекрёсток».