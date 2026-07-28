В Максатихинском округе владельца заброшенных пашен обязали убрать сорняки

Специалисты обследовали заброшенные пашни площадью свыше 258 гектаров вблизи деревни Куничиха. Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в июле 2026 года выдало официальное предостережение собственнику заброшенного участка. Нарушения земельного законодательства зафиксировали специалисты Бежецкого межмуниципального отдела Росреестра во время выездного обследования вблизи деревни Куничиха Максатихинского округа.

Проверка показала, что участок пашни площадью более 258 гектаров принадлежит на праве собственности гражданину РФ, однако угодья не используются по назначению, следы вспашки отсутствуют, а вся площадь заросла сорными травами, кустарником и деревьями, больше напоминая труднопроходимый лес.

Владельцу рекомендовано провести работы по расчистке на основе утвержденного проекта культуртехнической мелиорации земель. В противном случае за невыполнение обязательных требований по защите угодий гражданину грозит ответственность за выбывание ценных земель из сельхозоборота.