Пять человек получили травмы в авариях на дорогах Тверской области за сутки

В Ржевском муниципальном округе женщина за рулем Ford Focus врезалась в дерево, уклоняясь от лося. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Всего за прошедшие сутки на территории Тверской области зафиксировали пять дорожных инцидентов с пострадавшими, в которых травмы получили пять человек. Одно из происшествий случилось в первом часу ночи на 114-м километре трассы Осташков – Селижарово – Ржев в Тверской области. Водитель автомобиля Ford Focus, 35-летняя женщина, ехала со стороны Селижарова в направлении Ржева.

На дорогу внезапно выбежал лось, и при попытке объехать животное автомобилистка потеряла контроль над машиной, вылетела в левый кювет и врезалась в дерево. Женщина получила травмы. Позже, в 11:45, тройная авария произошла в Твери в районе дома №5 в Малых Перемерках. Там 43-летний водитель за рулем Skoda Octavia проявил невнимательность, не выдержал дистанцию и протаранил двигавшийся впереди минивэн Volkswagen Caravelle с 52-летним мужчиной за рулем.

От удара легковушку отбросило на большегруз Scania под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП пострадал только виновник аварии на чешской иномарке. Подробности остальных трех происшествий за эти сутки в официальной сводке не сообщаются.