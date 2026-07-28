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НовостиОбщество28 июля 2026 6:44

Суд в Лихославльском округе заставил владельца собаки заплатить за укус девочки

Мать покусанной собакой 12-летней девочки из Лихославльского округа смогла отсудить у владельца животного крупную компенсацию
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, признав вину собственника в ненадлежащем содержании питомца.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, признав вину собственника в ненадлежащем содержании питомца.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Исковое заявление о взыскании морального вреда в пользу пострадавшей девочки направила в суд прокуратура Лихославльского округа Тверской области после рассмотрения жалобы ее матери.

Нападение произошло в декабре 2025 года в поселке Калашниково, когда домашняя собака местного жителя укусила 12-летнюю девочку. Прокурорская проверка подтвердила факт инцидента и вину хозяина животного, не обеспечившего безопасное содержание питомца.

Суд полностью поддержал требования прокуратуры и взыскал с владельца собаки в пользу несовершеннолетней 100 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Судебное решение пока не вступило в законную силу.