Центр управления МЧС Тверской области опубликовал сводку выездов за сутки

Пожарные выезжали на тушение огня в Твери, Белом и Удомле, а также ликвидировали горящий автомобиль. Фото: МЧС Тверской области.

Тверские спасатели МЧС за сутки справились с четырьмя пожарами на улицах городов области и ликвидировали возгорание автомобиля. По оперативным материалам дежурные пожарно-спасательные подразделения Верхневолжья успешно справились с шестью техногенными возгораниями.

Огонь тушили в Твери на улицах Карла Маркса и Бобкова, в городе Белый на улице Строителей, а также в Удомле на улице Энергетиков. Также специалисты ликвидировали один случай горения автотранспорта и один очаг горения бытового мусора. Помимо борьбы с огнем, тверские спасатели дважды привлекались к ликвидации последствий ДТП на дорогах Тверской области.

В настоящее время оперативные службы МЧС продолжают непрерывное отслеживание обстановки на водоемах региона, контроль за безопасностью зарегистрированных туристических групп на маршрутах и мониторинг погодных условий.