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НовостиПроисшествия28 июля 2026 6:00

Центр управления МЧС Тверской области опубликовал сводку выездов за сутки

ЦУКС Главного управления МЧС России по Тверской области представил официальный отчет о несении службы по состоянию на утро 28 июля
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Пожарные выезжали на тушение огня в Твери, Белом и Удомле, а также ликвидировали горящий автомобиль. Фото: МЧС Тверской области.

Пожарные выезжали на тушение огня в Твери, Белом и Удомле, а также ликвидировали горящий автомобиль. Фото: МЧС Тверской области.

Тверские спасатели МЧС за сутки справились с четырьмя пожарами на улицах городов области и ликвидировали возгорание автомобиля. По оперативным материалам дежурные пожарно-спасательные подразделения Верхневолжья успешно справились с шестью техногенными возгораниями.

Огонь тушили в Твери на улицах Карла Маркса и Бобкова, в городе Белый на улице Строителей, а также в Удомле на улице Энергетиков. Также специалисты ликвидировали один случай горения автотранспорта и один очаг горения бытового мусора. Помимо борьбы с огнем, тверские спасатели дважды привлекались к ликвидации последствий ДТП на дорогах Тверской области.

В настоящее время оперативные службы МЧС продолжают непрерывное отслеживание обстановки на водоемах региона, контроль за безопасностью зарегистрированных туристических групп на маршрутах и мониторинг погодных условий.