В Твери скончалась доцент медицинского университета Лариса Курбатова

Лариса Артовазовна Курбатова. Фото: Тверской медицинский университет/"Макс"

В Твери ушла из жизни доцент кафедры биологии ТвГМУ (Тверского государственного медицинского университета) Лариса Курбатова. Об утрате сообщает вуз.

"Лариса Артовазовна была преданным своему делу педагогом и талантливым исследователем. На протяжении многих лет она вкладывала душу в обучение студентов, формируя профессиональное мировоззрение будущих врачей", - пишут о Ларисе Курбатовой в некрологе её коллеги.

Лариса Артовазовна успела дать путёвку в жизнь сотням выпускников-медиков, которых одарила не только глубокими знаниями но и преданностью профессии. Коллеги отмечают высокий профессионализм Ларисы Курбатовой, умение доступно и интересно донести до студентов самую сложную тему, душевность, мудрость и отзывчивость. Лариса Курбатова не просто обучала будущих врачей, но и развивала в них любовь к науке, формировала навыки исследователя.

Прощание с усопшей состоится во вторник 28 июля в 13:00 в Твери - в церкви Рождества Богородицы на улице Вагжанова.

Редакция "КП"-Тверь" выражает соболезнования родным и близким Ларисы Артовазовны.