Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в АПК Тверской области

Трактористы (и трактористки) могут получать в нашем регионе до 150 тысяч рублей в месяц - таковы данные исследования. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Служба занятости населения Тверской области, основываясь на анализе банка вакансий портала «Работа России», определила пять самых высокооплачиваемых профессий в аграрно-промышленном комплексе региона. Рейтинг составлен по результатам мониторинга за первые шесть месяцев 2026 года. Итак, пять самых высокооплачиваемых профессий в тверском АПК таковы:

1 место делят тракторист-машинист сельхозпроизводства и ветеринарный врач, их заработки могут достигать 150 тысяч рублей в месяц;

2 место - у агрономов, их зарплатный предел 130 тысяч рублей;

3 место - зоотехник, в Тверской области представители этой профессии могут заработать до 100 тысяч рублей;

4 место у операторов машинного доения - до 90 тысяч рублей.