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НовостиОбщество27 июля 2026 17:07

Виталий Королев и глава «Россети Центр» обсудили электроснабжение Тверской области

В 2026 году «Россети Центр» инвестируют в электросети Тверской области 8,8 млрд рублей
Василиса ВЕРХОГЛЯДОВА
На встреча были обговорены вопросы реконструкции центров питания и создание новых таких объектов в регионе.

На встреча были обговорены вопросы реконструкции центров питания и создание новых таких объектов в регионе.

Фото: ПТО.

В понедельник 27 июля глава Тверской области Виталий Королев провел встречу с руководителем межрегиональной электросетевой компании «Россети Центр» Борисом Эбзеевым.

"Договорились о продолжении нашего тесного сотрудничества в части повышения надёжности электросетевого комплекса Верхневолжья", - сообщил по итогам встречи руководитель Тверского региона в своём канале в мессенджере "Макс".

Виталий Королев и Борис Эбзеев обсудили в частности совместную работу по восстановлению электроснабжения в регионе после недавних аварий, вызванных разбушевавшейся стихией.

"Наш опыт взаимодействия, привлечения дополнительных бригад и техники уже не раз доказал свою эффективность", - отметил Виталий Королев, обозначив, что и в дальнейшем следует придерживаться такой работы в целях комфорта людей и стабильности работы социальных объектов и предприятий в регионе.

Прозвучали некоторые цифры. Так, Виталием Королевым было озвучено, что в текущем году электросетевая компания вложит в сети Тверской области 8,8 млрд рублей. Средства пойдут на модернизацию электросетей и создание новых энергообъектов.

Планируется также дальнейшая работа по расчистке просек, что позволит минимизировать риск аварий на сетях.

Также на встреча были обговорены вопросы реконструкции центров питания и создание новых таких объектов в регионе. В частности в Калининском округе под Тверью и в Конаковском округе - территориях с плотным населением и сосредоточением особых экономических зон.