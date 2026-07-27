Виталий Королев и глава «Россети Центр» обсудили электроснабжение Тверской области

На встреча были обговорены вопросы реконструкции центров питания и создание новых таких объектов в регионе. Фото: ПТО.

В понедельник 27 июля глава Тверской области Виталий Королев провел встречу с руководителем межрегиональной электросетевой компании «Россети Центр» Борисом Эбзеевым.

"Договорились о продолжении нашего тесного сотрудничества в части повышения надёжности электросетевого комплекса Верхневолжья", - сообщил по итогам встречи руководитель Тверского региона в своём канале в мессенджере "Макс".

Виталий Королев и Борис Эбзеев обсудили в частности совместную работу по восстановлению электроснабжения в регионе после недавних аварий, вызванных разбушевавшейся стихией.

"Наш опыт взаимодействия, привлечения дополнительных бригад и техники уже не раз доказал свою эффективность", - отметил Виталий Королев, обозначив, что и в дальнейшем следует придерживаться такой работы в целях комфорта людей и стабильности работы социальных объектов и предприятий в регионе.

Прозвучали некоторые цифры. Так, Виталием Королевым было озвучено, что в текущем году электросетевая компания вложит в сети Тверской области 8,8 млрд рублей. Средства пойдут на модернизацию электросетей и создание новых энергообъектов.

Планируется также дальнейшая работа по расчистке просек, что позволит минимизировать риск аварий на сетях.

Также на встреча были обговорены вопросы реконструкции центров питания и создание новых таких объектов в регионе. В частности в Калининском округе под Тверью и в Конаковском округе - территориях с плотным населением и сосредоточением особых экономических зон.