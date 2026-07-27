Строительство идёт полным ходом. Фото: Группа «ВИС»

В Твери строительство нового здания речного вокзала вышло на отметку второго этажа. Сейчас рабочие бетонируют стены первого этажа и ведут устройство перекрытий. Об этом сообщает подрядчик - производственная фирма «ВИС»

Напомним, строительство культурно-исторического кластера "Речной" на месте, где когда-то стояло здание тверского речного вокзала, стартовало минувшей весной. Новое здание будет идентично по архитектуре прежнему, долгие годы являвшемуся одним из самых ярких символов Твери. Но стоять новый "Речной" будет чуть выше. Внутри здания в современных интерьерах расположится культурный центр.

Кадры со стройки. Фото: Группа «ВИС»

В настоящее время в крыльях здания, выходящих на Волгу и на Тверцу, бетонирование вертикальных конструкций выполнено на 80% и 70% соответственно, уточняет подрядчик. На 40% забетонированы стены центральной ротонды и колонны.

Кадру со стройки. Фото: Группа «ВИС»

"Также завершаем бетонирование подпорной стенки, которая защитит создаваемый центр от возможных подтоплений в период паводков", - добавили в компании.