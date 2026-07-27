Виталий Королев обрадовался успешному выступлению тверских спортсменов-гребцов в Венгрии

Один из призеров - наш Дмитрий Авдеев. Фото: Всероссийская федерация каноэ

На юниорском первенстве Европы по гребле на байдарках и каноэ здорово выступили тверские спортсмены. Радость по этому поводу в своем канале в мессенджере Мах выразил глава региона Виталий Королев.

"Очередной повод гордиться нашими гребцами! На первенстве Европы в Венгрии тверские спортсмены-юниоры собрали богатый урожай наград. Сразу пять медалей! Два золота, два серебра и бронза", - написал руководитель области.

Победу в гонке в каноэ-одиночке на 500 метров одержал представляющий наш регион Матвей Арсенов. Он же взял еще и бронзу в двойке на километровой дистанции.

Матвей Арсенов (слева)с с напарником по каноэ-двойке Максимом Каратаевым. Фото: Всероссийская федерация каноэ

Вторую золотую медаль среди тверских спортсменов завоевал Савелий Сидоров, он выиграл в каноэ-двойке на 500 метров.

Савелий Сидоров (слева) с напарником по каноэ-двойке Александром Боцем. Фото: Всероссийская федерация каноэ

Представитель нашего региона Дмитрий Авдеев дважды подымался на вторую ступень пьедестала по итогам гонок на байдарке-одиночке на дистанциях 500 и 1000 метров.

Также в финалах соревновались, но не добрались до медалей представители тверского гребного спорта Владислав Савельев, Владимир Афонин, Юлия Бабашинская и Яна Васильева.

"Ребята, спасибо за труд и эмоции! Вы растёте, и с вами растёт вера в наш спорт. Только вперёд!" - эмоционально отреагировал в посте Виталий Королев.