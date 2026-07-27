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НовостиОбщество27 июля 2026 15:04

Суд в Торопце наказал жителя за перевод чужих денег через свою карту

Житель Торопецкого округа лишился телефона и получил работы за дропперство
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Использовавшийся для незаконных транзакций мобильный телефон подсудимого был изъят в собственность государства.

Использовавшийся для незаконных транзакций мобильный телефон подсудимого был изъят в собственность государства.

Фото: Александр Коровниченко. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Торопецкого округа доказала в суде вину местного жителя, который в декабре 2025 года решил заняться «дропперством» — нелегальным обналичиванием и переводом чужих денег.

В переписке с неизвестным куратором в мессенджере мужчине пообещали комиссионные в размере до 5% от оборота за предоставление реквизитов его личной банковской карты. По этой схеме на счет подозреваемого поступило свыше 50 тысяч рублей из невыясненных источников, которые он перенаправил на счета третьих лиц.

Суд признал сельчанина виновным по части 4 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). С учетом мнения гособвинителя подсудимому назначили 60 часов обязательных работ, а его мобильный телефон изъяли в собственность государства. Приговор в законную силу не вступил.