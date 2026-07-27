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НовостиОбщество27 июля 2026 14:45

В Вышнем Волочке бывшая безработная открыла бьюти-салон для животных

Жительница Вышнего Волочка Кристина Никитина сменила работу в торговле на собственное успешное дело по стрижке и уходу за домашними питомцами
Антон ПАЛЬЧИКОВ
На выделенные средства финансовой поддержки начинающая предпринимательница приобрела профессиональное оборудование.

На выделенные средства финансовой поддержки начинающая предпринимательница приобрела профессиональное оборудование.

Фото: ПТО.

Региональная служба занятости Тверской области подвела итоги программы поддержки начинающих предпринимателей. С начала 2026 года при содействии ведомства собственное дело открыли 18 бывших безработных жителей Верхневолжья.

Одной из них стала Кристина Никитина из Вышнего Волочка, которая ранее трудилась в торговле продавцом-кассиром, логистом и клиент-менеджером, но решила сменить сферу деятельности. Она окончила специализированную школу груминга, практикуясь на собственных и знакомых питомцах, после чего обратилась к карьерному консультанту.

Специалисты службы провели для нее бизнес-консультацию, помогли составить бизнес-план и оказали психологическую и юридическую поддержку. Кристина успешно защитила свой проект и на выделенные средства финансовой поддержки закупила необ