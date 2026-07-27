Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 14:26

В Зубцовском округе юноша взломал магазин ради кассы

В Зубцовском округе местный житель стал фигурантом уголовного дела после кражи выручки из кассы строительного магазина
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Злоумышленник взломал навесной замок на входной двери магазина с помощью монтировки. Фото: МВД Тверской области.

Злоумышленник взломал навесной замок на входной двери магазина с помощью монтировки. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники уголовного розыска в Тверской области раскрыли ночную кражу в селе Княжьи Горы Зубцовского округа, совершенную из торгового павильона, принадлежащего 37-летнему индивидуальному предпринимателю из Москвы. Установлено, что 18-летний местный житель гулял поздним вечером с приятелем и решил проникнуть в закрытый строительный магазин в поисках ценностей.

Воспользовавшись найденной в траве монтировкой, юноша сорвал проушину навесного замка входной двери, зашел внутрь и забрал из кассы более 37 тысяч рублей выручки. Потерпевший владелец обратился в полицию, и вскоре оперативные сотрудники установили личность подозреваемого.

В отделе полиции молодой человек сознался в содеянном, похищенные средства были изъяты. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), фигуранту, находящемуся под подпиской о невыезде, грозит до пяти лет лишения свободы.