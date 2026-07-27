В Твери спасатели достали тело мужчины из реки Волги

По факту гибели следователи СК организовали доследственную проверку. Фото: СК Тверской области.

Заволжский межрайонный следственный отдел Твери следственного управления СК РФ по Тверской области проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в Волге. Труп был извлечен из воды сотрудниками МЧС России, после чего на место прибыла следственная группа.

Следователь Следственного комитета провел детальный осмотр места происшествия и тела погибшего, а также опросил очевидцев случившегося. Для установления точной причины смерти мужчины назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки следователями ведомства будет принято соответствующее процессуальное решение.