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НовостиПроисшествия27 июля 2026 14:18

В Твери спасатели достали тело мужчины из реки Волги

В Твери спасатели МЧС извлекли из Волги тело мужчины
Антон ПАЛЬЧИКОВ
По факту гибели следователи СК организовали доследственную проверку. Фото: СК Тверской области.

По факту гибели следователи СК организовали доследственную проверку. Фото: СК Тверской области.

Заволжский межрайонный следственный отдел Твери следственного управления СК РФ по Тверской области проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в Волге. Труп был извлечен из воды сотрудниками МЧС России, после чего на место прибыла следственная группа.

Следователь Следственного комитета провел детальный осмотр места происшествия и тела погибшего, а также опросил очевидцев случившегося. Для установления точной причины смерти мужчины назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки следователями ведомства будет принято соответствующее процессуальное решение.