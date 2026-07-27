«Верхневолжское АТП» объявило о наборе водителей автобусов в Тверской области

Верхневолжское АТП» приглашает водителей категории D для работы в Твери и муниципальных округах. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты «Верхневолжского АТП» приглашают сотрудников на городские и пригородные маршруты в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском, Зубцовском и Конаковском округах. Как рассказал генеральный директор Анатолий Румянцев, заработная плата составит от 92 000 рублей до вычета НДФЛ, а к первому окладу водителям начислят приветственный бонус в размере 15 000 рублей.

Оформление проходит строго по ТК РФ с предоставлением полного соцпакета, включающего оплачиваемый отпуск, больничный и бесплатный медосмотр при приеме. Для женщин ранний выход на пенсию предусмотрен в 50 лет при стаже 15 лет, для мужчин — в 55 лет при стаже 20 лет. Действуют программы компенсации расходов на покупку и строительство жилья, выплата матпомощи, а за привлечение новых кадров по акции «Приведи друга» начисляют 10 000 рублей премии. Для сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста выделяются бесплатные путевки в тверские санатории.

В АТП создана сильная профсоюзная организация: ее членам доступны частичные компенсации путевок в летние детские лагеря и здравницы, экскурсии, билеты на выставки, концерты, а также спортивные активности, включая тренировки в тренажерном зале и бассейне на территории предприятия и участие в собственной футбольной команде. Для кандидатов без нужных прав компания за свой счет организует переобучение с категорий B и C на D с выплатой стипендии в размере МРОТ. Подать документы можно по будням с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) в отдел кадров в Твери на улице Шишкова, дом 92 (кабинет 208), или по телефонам: 8-800-551-09-71 (добавочный 4), 8-910-830-54-38.