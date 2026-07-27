«Поезд здоровья» в Тверской области за четыре дня посетили 1253 человека

На регистрации к врачам и на обследование. Фото: ПТО.

На площадке Кувшиновской ЦРБ по 28 июля продолжает работу «Поезд здоровья» - выездные медкомплексы. Там местные жители могут проконсультироваться с узкими специалистами-врачами, пройти обследования на аппаратах УЗИ и ЭКГ, сделать флюорографию и маммографию.

«Поезд здоровья» запущен в регионе в рамках проекта «Здоровье Верхневолжья». Его инициировали глава региона Виталий Королев и депутат Госдумы Алёна Аршинова. Проект реализуется областным правительством и АНО «Евразия».

Проект инициирован главой региона Виталием Королевым и депутатом Госдумы Алёной Аршиновой. Фото: ПТО.

Стартовал «Поезд здоровья» чуть ранее - на прошлой недели - с Калининской больницы в Химинституте Твери. Виталий Королев посетил площадки у Калининской и Кувшиновской ЦРБ, пообщался с пришедшими проверить здоровье людьми. К слову, в Кувшиновском округе по его поручению в дни работы «Поезд здоровья» сельских жителей до больницы возит автобус.

На площадке у Кувшиновской ЦРБ. Фото: ПТО.

«Видим, что запрос большой. В течение около двух месяцев «Поезд» посетит все округа. Потом посмотрим, куда его нужно еще раз направить, если будет такой запрос у жителей», – подчеркнул Виталий Королев.

Пресс-служба областного правительства проинформировала, что «Поезд здоровья» за четыре дня работы в Калининском и Кувшиновском округе посетили 1253 человека.

Далее «Поезд здоровья» 29 и 30 июля сделает остановку на площадке Весьегонской и Краснохолмской ЦРБ, 3 и 4 августа - у Сандовской и Молоковской ЦРБ. С собой людям надо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.