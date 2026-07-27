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НовостиОбщество27 июля 2026 13:03

В Кимрах простятся с участником спецоперации Михаилом Русаковым

Администрация Кимрского округа объявила о дате похорон бойца Михаила Русакова
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Отпевание военнослужащего состоится в храме Вознесения Господня перед погребением на кладбище. Фото: https:adm-kimry.ru.

Отпевание военнослужащего состоится в храме Вознесения Господня перед погребением на кладбище. Фото: https:adm-kimry.ru.

В Кимрском муниципальном округе 28 июля состоится траурная церемония прощания с участником специальной военной операции Михаилом Анатольевичем Русаковым. О проведении траурных мероприятий сообщила пресс-служба местной администрации.

Отпевание погибшего военнослужащего начнется в 11:00 в храме Вознесения Господня. Церемония прощания и захоронение пройдут в 12:05 на кладбище в Савелове в районе Бур-Горы Кимрского округа.

Местные власти выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества.