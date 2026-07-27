В Кимрах простятся с участником спецоперации Михаилом Русаковым

В Кимрском муниципальном округе 28 июля состоится траурная церемония прощания с участником специальной военной операции Михаилом Анатольевичем Русаковым. О проведении траурных мероприятий сообщила пресс-служба местной администрации.
Отпевание погибшего военнослужащего начнется в 11:00 в храме Вознесения Господня. Церемония прощания и захоронение пройдут в 12:05 на кладбище в Савелове в районе Бур-Горы Кимрского округа.
Местные власти выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества.