В Кимрах простятся с участником спецоперации Михаилом Русаковым

Отпевание военнослужащего состоится в храме Вознесения Господня перед погребением на кладбище. Фото: https:adm-kimry.ru.

В Кимрском муниципальном округе 28 июля состоится траурная церемония прощания с участником специальной военной операции Михаилом Анатольевичем Русаковым. О проведении траурных мероприятий сообщила пресс-служба местной администрации.

Отпевание погибшего военнослужащего начнется в 11:00 в храме Вознесения Господня. Церемония прощания и захоронение пройдут в 12:05 на кладбище в Савелове в районе Бур-Горы Кимрского округа.

Местные власти выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества.