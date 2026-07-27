В Тверской области пройдет исторический фестиваль «Герои трех эпох»

остей фестиваля в Торжке ждут конная шоу-программа всадников-рейтар и выступление музыкальных групп. Фото: пресс-служба ВИЭМ.

Исторический фестиваль «Герои трёх эпох» (категория 0+, вход платный) организуют на Верхнем городище Новоторжского кремля специалисты нового музея-заповедника «Торжок», созданного на базе ВИЭМ (Всероссийского историко -этнографического музея).

Посетители увидят лагеря трех ключевых периодов отечественной истории. Первый посвящен героической обороне Торжка от Батыя в 1238 году, спасшей Великий Новгород. Второй расскажет о победе войска Скопина-Шуйского и шведа Якоба Делагарди над Лжедмитрием в 1609 году. Третий блок посвящен Великой Отечественной войне, когда город пережил более 1800 бомбежек и преградил путь фашистам к столице, за что весной его удостоили звания «Город воинской доблести».

Гости смогут посетить площадки «Щит и меч» и «Солдатский привал», лучный тир, изучить древнерусскую письменность и посмотреть конное шоу всадников-рейтар. Атмосферу дополнит выступление групп из Твери, Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга и Великого Новгород