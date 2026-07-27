Россельхознадзор установил около тысячи ловушек для вредителей под Тверью

Специалисты установили в регионе 980 ловушек для фитосанитарного контроля. Фото: Россельхознадзор Тверской области.

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проводит масштабный фитосанитарный мониторинг лесов, садов и складов региона. В оранжереях размещено 80 цветных клеевых ловушек против трипсов, белокрылок и минирующих мух, а в садах и питомниках — 200 феромонных ловушек для контроля восточной и персиковой плодожорок, яблоневой мухи, червеца Комстока, калифорнийской щитовки, средиземноморской плодовой мухи, американской белой бабочки и американского коконопряда.

В лесничествах и на лесопильнях установлено 660 ловушек на усачей рода Monochamus, азиатского усача, непарного и сибирского шелкопрядов, а на складах — 100 ловушек для выявления капрового жука, картофельной моли, четырехпятнистой зерновки, азиатской хлопковой совки и коричнево-мраморного клопа.

По результатам экспертиз Тверского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», в текущем году в области подтверждено наличие карантинных зон по западному цветочному трипсу, ясеневой изумрудной златке, черному сосновому и еловому усачам. Также подтверждено присутствие усачей рода Monochamus в старых очагах, где лесозаготовители продолжают ликвидационные мероприятия.