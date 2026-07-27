Вневедомственная охрана Тверской области пресекла 20 нарушений за неделю

Наряды вневедомственной охраны Росгвардии Тверской области за неделю пресекли 20 правонарушений. Фото: Росгвардия Тверской области.

Сотрудники регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии подвели итоги круглосуточного несения службы за отчетный период. Помимо реагирования на тревожные сигналы, патрульные группы более 16 раз выезжали по сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения общественной безопасности граждан.

В ходе патрулирования росгвардейцы пресекли 20 административных правонарушений, при этом краж на охраняемых ведомством объектах допущено не было. Одновременно с оперативной работой Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Тверской области продолжает набор граждан на должности младшего начальствующего состава — полицейских и полицейских-водителей.

По вопросам несения службы соискатели могут обратиться в отдел кадров ФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области» по телефону 8 (4822) 34-35-98.