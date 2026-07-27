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НовостиОбщество27 июля 2026 11:15

Вневедомственная охрана Тверской области пресекла 20 нарушений за неделю

За прошедшую неделю экипажи вневедомственной охраны Росгвардии в Тверской области совершили порядка 250 выездов по сигналам тревоги
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Наряды вневедомственной охраны Росгвардии Тверской области за неделю пресекли 20 правонарушений. Фото: Росгвардия Тверской области.

Наряды вневедомственной охраны Росгвардии Тверской области за неделю пресекли 20 правонарушений. Фото: Росгвардия Тверской области.

Сотрудники регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии подвели итоги круглосуточного несения службы за отчетный период. Помимо реагирования на тревожные сигналы, патрульные группы более 16 раз выезжали по сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения общественной безопасности граждан.

В ходе патрулирования росгвардейцы пресекли 20 административных правонарушений, при этом краж на охраняемых ведомством объектах допущено не было. Одновременно с оперативной работой Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Тверской области продолжает набор граждан на должности младшего начальствующего состава — полицейских и полицейских-водителей.

По вопросам несения службы соискатели могут обратиться в отдел кадров ФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области» по телефону 8 (4822) 34-35-98.