Виталий Королев анонсировал запуск 20 новых спортплощадок в Тверской области

лава Тверской области Виталий Королев сообщил о планах по открытию 20 новых спортивных площадок до конца лета. Фото: max.ru/korolev.

О реализации планов и открытии новой многофункциональной площадки в сквере на улице Можайского в Твери сообщил глава региона Виталий Королев в своем канале в MAX. Спортзона оборудована уличными тренажерами, турниками и игровыми зонами для всех возрастов.

Королев сообщил, что сегодня завершается монтаж аналогичного объекта в Старице, а до конца августа заработают еще 8 площадок: 3 — в Твери, 5 — в Ржевском, Кимрском, Бежецком, Вышневолоцком и Бологовском округах. Эти 10 объектов созданы в партнерстве со Сбером. Совместно с партией «Единая Россия» в Твери построят еще 10 спортплощадок, увеличив общее число до 20 штук до конца лета.

Также в Твери создается беговой центр совместно с АНО «Евразия» и депутатом Госдумы Алёной Аршиновой. Кроме того, по соглашению с ПМЭФ с компанией «Буэнос Падел» откроют новый корт для падел-тенниса в дополнение к уже работающему бесплатному корту на набережной Афанасия Никитина. В перспективе планируется построить центр игровых видов спорта.