В Тверской области открыли еще один ФАП в сельской местности

Новый ФАП. Фото: Сандовская ЦРБ

В деревне Лукино Сандовского округа открыт новый фельдшерско-акушерский пункт, в который могут обращаться около 200 жителей 12 населенных пунктов.

Пресс-служба областного правительства напоминает, что глава региона Виталий Королев поставил задачу активизировать работу по улучшению качества и доступности медицинской помощи на сельских территориях.

Новый ФАП в деревне Лукино - это еще один плод этой работы. Он оснащен обьорудоывнием и комфортен. Прием там ведет опытный фельдшер с 20-летним стажем.

Прием ведет опытный фельдшер. Фото: Сандовская ЦРБ

В этом году в Верхневолжье по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» (входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь») запланировано установить 63 ФАПа и врачебных амбулатории, 27 уже созданы. К примеру, за июль также открыты четыре ФАПа в Калязинском и Сонковском округах.