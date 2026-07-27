Названы самые востребованные у тверских подростков специальности на подработке

Школьник, не зевай, слушай и вникай. Фото предоставлено Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области

За полгода с учетом в основном летних каникул летних пр помощи службы занятости в регионе трудовой опыт получили уже 14 024 подростка. Как сообщило областное правительство, их приняли к себе 967 предприятий и организаций Верхневолжья. Трудоустройства школьников и студентов колледжей, профориентационные мероприятия соответствуют задачам нацпроекта «Кадры».

Названы наиболее популярные у подростков на подработку вакансии. Это делопроизводитель, комплектовщик, кухонный рабочий, сборщик, сортировщик, упаковщик, фасовщик, аниматор, помощник вожатого, горничная, библиотекарь, оператор ЭВМ, помощник продавца-консультанта, помощник повара.

«Важно, что ребята находят деятельность, которая им интересна, и будут работать летом, зарабатывать деньги для реализации какой-то своей мечты. Это позволит действительно им почувствовать, что труд дает положительный эффект в виде конкретных результатов, – отметил в конце мая на ярмарке вакансий в Тверском колледже имени А.Н. Коняева глава региона Виталий Королев. .

Традиционно больше всего ребят нашли подработку в школах - в работах по благоустройсту там этим летом уже заняли 8037 подростков. В больницы и поликлиники устроились 1197 человек, на обрабатывающие производства - 614 школьников, в учреждениях культуры - 278, в АПК – 497, в общепит и торговые точки - 313 и 350 ребят соответственно.

Областное правительство планирует, что всего в 2026 году трудовой опыт получат около 21270 подростков.