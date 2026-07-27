Тверские полицейские задержали в Москве сообщницу крупных мошенников

Женщина работала курьером у дистанционных мошенников и забрала почти два миллиона рублей у жительницы Твери. Фото: МВД Тверской области.

Оперативники УМВД России по городу Твери установили, что задержанная в арендованной московской квартире девушка выполняла задания телефонных аферистов, забирая деньги у обманутых граждан в разных городах. На ее счету числится не менее восьми пострадавших. Одной из жертв стала 48-летняя тверичанка. Мошенники ввели женщину в заблуждение, убедив ее передать СМС-код и перейти по незнакомой ссылке якобы для входа в домовой чат.

После этого жертве сообщили о взломе личного кабинета на портале госуслуг и от лица лжесотрудников ведомств заставили обналичить все сбережения со вклада якобы для декларирования. Потерпевшая поехала в Клин, где передала ростовчанке почти 2 миллиона рублей. Курьер отвезла деньги в Москву подельнику, получив за работу долю.

За весь период преступной деятельности студентка заработала около 70 тысяч рублей. Фигурантку доставили в Тверь и арестовали. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.