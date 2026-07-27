В Твери проверят на прочность тепловые сети на набережной и улицах в центре

Энергетики приступают к испытаниям теплосетей в центральных районах Твери. Фото: Павел МАКАРОВ.

ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» проведет плановые проверки трубопроводов на прочность. В связи с этим будет временно отключено горячее водоснабжение в жилых домах, нежилых зданиях и социально значимых объектах. Ограничения коснутся потребителей на набережной Степана Разина, в Студенческом и Татарском переулках, на Тверском проспекте, улицах Трехсвятской и Чернышевского.

В зону отключений входят школы, больницы, административные и религиозные учреждения. Водителей настойчиво просят не парковать автомобили на люках тепловых камер. При обнаружении провалов грунта, парения или выброса воды на поверхность необходимо немедленно сообщить в компанию по телефону (4822) 78-00-00 или в объединенную диспетчерскую службу.

Список адресов, где отключат горячую воду:

Татарский пер. — 8 (Вуз), 29, 60, 62, 64, 64стр1, 66 (мечеть);

Степана Разина наб. — 3, 4, 5 (ресторан), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20б (Профит), 21 (соматическое отделение детской городской больницы №1), 21 (ЛОР-отделение), 22, 22а (кафедра педиатрии), 23 (детская областная больница), 23 (новый корпус), 42;

Студенческий пер. — 31 (военный суд), 33 (СОШ №16), 40, 42;

Тверской проспект — 14 (Перинатальный Центр), 16, 18;

Трехсвятская ул. — 38 (нежилое), 40 (нежилое);

Чернышевского ул. — 1.