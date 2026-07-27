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НовостиОбщество27 июля 2026 7:39

Прокуратура Бельского округа пресекла торговлю контрафактными семенами

Прокуратура Бельского округа оштрафовала владельцев двух торговых точек
Антон ПАЛЬЧИКОВ
За нарушение правил реализации семян сельскохозяйственных растений виновные лица привлечены к административной ответственности. Фото: Прокуратура Тверской области.

За нарушение правил реализации семян сельскохозяйственных растений виновные лица привлечены к административной ответственности. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Бельского округа провела проверку семеноводческого законодательства в сфере торговли и пресекла распространение опасного фальсификата. Инспекторы зафиксировали, что в двух коммерческих магазинах города Белый продавали пакетированные семена, чьи сорта и гибриды отсутствуют в Государственном реестре сельскохозяйственных растений, официально допущенных к использованию в России.

Для защиты прав потребителей прокурор внес представления руководителям торговых предприятий, после чего нарушения были оперативно устранены. В отношении владельцев магазинов также возбудили дела по статье 10.12 КоАП РФ за ненадлежащую продажу семян.

Суд признал предпринимателей виновными и назначил им административное наказание в виде денежных штрафов. Вынесенные постановления пока не вступили в законную силу.