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НовостиОбщество27 июля 2026 6:43

В Тверской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 300 нарушений ПДД

В Тверской области сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги трехдневного профилактического рейда по проверке безопасности большегрузного транспорта
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Автоинспекторы отправили десять большегрузов на спецстоянку. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Автоинспекторы отправили десять большегрузов на спецстоянку. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

В рамках проведения профилактических рейдов Госавтоинспекции Тверской области дорожные инспекторы выявили более 300 нарушений Правил дорожного движения. В отношении должностных и юридических лиц было возбуждено 22 административных дела, а 10 неисправных транспортных средств полицейские отправили на специализированную штрафстоянку.

Проверки выявили 49 фактов нарушения правил использования тахографов, 29 случаев отсутствия диагностических карт допуска к движению, а также 7 фактов управления машинами с критическими неисправностями, эксплуатация которых официально запрещена.

Госавтоинспекция напоминает владельцам грузовиков о необходимости тщательно следить за техническим состоянием техники и строго соблюдать правила эксплуатации большегрузов ради безопасности на дорогах.