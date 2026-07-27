В Тверской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 300 нарушений ПДД

Автоинспекторы отправили десять большегрузов на спецстоянку. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

В рамках проведения профилактических рейдов Госавтоинспекции Тверской области дорожные инспекторы выявили более 300 нарушений Правил дорожного движения. В отношении должностных и юридических лиц было возбуждено 22 административных дела, а 10 неисправных транспортных средств полицейские отправили на специализированную штрафстоянку.

Проверки выявили 49 фактов нарушения правил использования тахографов, 29 случаев отсутствия диагностических карт допуска к движению, а также 7 фактов управления машинами с критическими неисправностями, эксплуатация которых официально запрещена.

Госавтоинспекция напоминает владельцам грузовиков о необходимости тщательно следить за техническим состоянием техники и строго соблюдать правила эксплуатации большегрузов ради безопасности на дорогах.