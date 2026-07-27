Спасатели Тверской области потушили восемь пожаров и ликвидировали ДТП

Спасатели за сутки ликвидировали последствия пяти пожаров в городах и деревнях области. Фото: МЧС Тверской области.

По оперативным сводкам ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области на 06:00 27 июля 2026 года, дежурные пожарно-спасательные подразделения Верхневолжья успешно справились с восемью техногенными возгораниями.

Огонь тушили на улицах Добролюбова и Крылова в Твери, улице Суворова в городе Бологое, а также в сельских поселениях региона: деревне Высокино Зубцовского округа (улица Набережная) и деревне Успенье Бежецкого округа. Также специалисты ликвидировали три очага горения бытового мусора. Помимо борьбы с огнем, тверские спасатели дважды привлекались к ликвидации последствий ДТП на дорогах региона.

В настоящее время оперативные службы МЧС работают в бесперебойном режиме. Под контролем специалистов ведомства остаются обстановка на водных объектах Тверской области, безопасное прохождение туристических групп по маршрутам и мониторинг погодных условий.