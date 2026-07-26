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НовостиОбщество26 июля 2026 15:23

В Твери не стали судить водителя, сбившего пешехода на улице Маршала Конева

Уголовное дело прекратили после примирения сторон
Зоя КИРЬЯНОВА
Водитель компенсировал потерпевшему все убытки.

Водитель компенсировал потерпевшему все убытки.

Фото: Павел МАКАРОВ.

В Твери прекратили уголовное дело против водителя, сбившего пешехода областной столице. Об этом сообщили в пресс-службе суда Пролетарского района.

Водителя обвиняли в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью. Инцидент произошёл в декабре 2025 года на улице Маршала Конева. Водитель «Лады Гранты» сбил человека, переходившего дорогу вне зоны «зебры». Пешеход получил серьёзные травмы.

Однако в суде автомобилист полностью признал вину, извинился и компенсировал потерпевшему моральный и материальный ущерб. Пострадавший, в свою очередь, заявил, что претензий больше не имеет. Суд учёл примирение сторон и прекратил производство по делу.