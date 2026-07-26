В Твери горе-отец задолжал 10-летней дочери почти миллион рублей

Приставы закрыли исполнительное производство после выплаты долга. Фото: Павел МАКАРОВ.

В Твери с алиментщика взыскали почти миллион рублей в пользу дочери. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Приставы завершили исполнительное производство в отношении 45-летнего жителя Московского района. Мужчина, обязанный выплачивать средства на содержание 10-летней дочери, делал это нерегулярно, официально нигде не работал и в итоге накопил долг около 900 тысяч рублей.

За систематическое уклонение без уважительных причин должника привлекли к административной ответственности. В ходе рейдов удалось установить, что мужчина недавно нашел работу и в скором времени должен получить зарплату, а также имеет счёт в банке.

Приставы обратили взыскание на заработок должника и его денежные средства на счете, а также наложили исполнительский сбор в размере 110 тысяч рублей. В результате списания денег долг перед ребёнком был погашен полностью.