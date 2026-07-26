Идущий через Тверь поезд опаздывает из-за непогоды в Ростовской области

Ураган на юге вмешался в расписание поездов. Фото: Павел МАКАРОВ.

Ураган и ливни в Ростовской области спровоцировали аварийное отключение тяговой подстанции и сбой в системах управления движением. В результате график следования нарушился у нескольких составов, в том числе у поезда №49, следующего из Кисловодска в Петербург через Тверскую область.

Он должен был выехать сегодня в 13:49, однако теперь отправление перенесено не ранее чем на 17:00, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Это значит, что и прибытие в Тверь и в Бологое, ожидаемое 2:32 и 4:12 соответственно, также сдвинется.

В общей сложности задержки затронули более двадцати поездов — разброс во времени составляет от 30 минут до четырёх часов. На месте аварии продолжаются восстановительные работы, железнодорожники прилагают все усилия для возвращения движения в штатное русло. Пассажирам рекомендовано следить за актуальными изменениями в расписании.