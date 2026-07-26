В Тверской области 19-летний мститель раскаялся, но ему всё равно грозит срок

Владелец мопеда все равно обратился в полицию. Фото: УМВД по Тверской области

Парень из Бежецкого округа решил свести счёты с обидчиком, угнав его мопед, но в итоге раскаялся. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Инцидент произошёл ещё год назад, когда 19-летний житель одной из деревень муниципалитета доверил свой мопед 37-летнему односельчанину для починки. Ремонт молодого человека не устроил, и он затаил на мастера обиду, которая зрела долгое время. Спустя месяцы, оказавшись возле дома своего обидчика, парень заметил его мопед стоимостью 35 тысяч рублей.И в нём мгновенно созрело желание восстановить справедливость.

Он откатил транспортное средство в сторону, замкнул провода зажигания, завёл двигатель и скрылся. Чтобы замести следы, перекрасил чужой мопед в другой цвет и даже катался на нём некоторое время. Однако совесть всё-таки проснулась: молодой человек сам пришёл к пострадавшему, во всём сознался и вернул похищенное. Но владелец техники, несмотря на возврат, решил довести дело до конца и обратился в полицию.

Как сообщили в региональном УМВД, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а фигуранту грозит уголовная ответственность.