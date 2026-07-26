Ветеран ВОВ из Твери Нина Галахова отметила вековой юбилей

Нину Галахову поздравил со 100-летием Виталий Королев.

Сегодня, 26 июля, вековой юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Нина Ивановна Галахова. С этим знаменательным событием жительницу областного центра поздравил глава Тверской области Виталий Королев.

В своём обращении он отметил, что Нине Ивановне довелось пережить тяжёлые испытания: оккупацию родного села в военные годы, работу в сельском хозяйстве, где она трудилась вместо мужчин, ушедших на фронт. Виталий Королев подчеркнул, что её самоотверженный труд навсегда останется частью героической летописи Верхневолжья.

В годы войны Нина Ивановна работала в колхозе Тургиновского района, а после её окончания перешла в райсобес, которому отдала много лет. За свою жизнь она освоила несколько профессий — была счетоводом, бухгалтером, стенографисткой, работала в учреждениях Тургиновского района и Калинина. За доблестный труд в годы войны и послевоенное время Нина Ивановна награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Ветеран труда».