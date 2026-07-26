В Тверской области поймали пару рецидивистов с 11 судимостями на двоих

Пару проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Фото: УМВД по Тверской области

В Белом полицейские задержали пару рецидивистов, промышлявшую кражами из автомобилей. На их счету уже 11 судимостей на двоих, сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Парочка украла из незапертого ВАЗа пауэрбанк стоимостью 3500 рублей, принадлежавший 21-летнему жителю Белого. При этом у обоих внушительный криминальный опыт: на счету 44-летнего мужчины восемь судимостей, а у его 33-летней спутницы - три. Задержанные ведут асоциальный образ жизни и давно находятся в поле зрения правоохранителей.

В отделе полиции они признались, что планировали продать похищенное, а вырученные деньги пустить на алкоголь и бытовые нужды. Украденный аккумулятор стражи порядка изъяли и в ближайшее время вернут хозяину. Возбуждено уголовное дело статье«Кража», ведётся проверка на причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.