Виталий Королев объявил о начале реставрации усадьбы «Знаменское-Раёк»

Деньги на реставрацию усадьбы выделили из федерального бюджета. Фото: Правительство Тверской области

Глава Тверской области Виталий Королев объявил о скором начале реставрации объекта культурного наследия федерального значения усадьбы «Знаменское-Раёк». Об этом он написал в своём канале в МАХ.

Глава региона заявил, что для Верхневолжья это долгожданное событие: уникальный архитектурный ансамбль всегда был местом притяжения для жителей и гостей области. Королев признался, что, изучив историю комплекса, был поражён его масштабом.

Усадьба строилась как подарок сенатора Фёдора Глебова своей супруге Елизавете Стрешневой по проекту знаменитого зодчего Николая Львова. Возведение началось в 1787 году и заняло 12 лет. В создании усадьбы участвовали архитекторы Франц Буци, Андрей Трофимов и Вальтер Ирвен.

По словам областного главы, благодаря поддержке президента Владимира Путина на комплексную реставрацию всех объектов выделены федеральные средства в рамках нацпроекта. Сейчас усадьба является филиалом Всероссийского историко-этнографического музея, и в регионе с нетерпением ждут её открытия после восстановления.

Королев также сообщил, что на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой были обсуждены планы по реставрации этого и других памятников архитектуры Верхневолжья. Он выразил уверенность, что совместные усилия региона и федерального центра позволят сохранить культурное наследие для будущих поколений.