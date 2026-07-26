Многодетный папа из Тверской области получил "Отцовское признание"

Александр Пушкин получил премию в направлении «Муниципальный подход». Фото: Правительство Тверской области

Директор тверской школы No2 Александр Пушкин стал лауреатом Национальной премии «Отцовское признание — 2026». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Торжественная церемония вручения третьей по счёту награды прошла в Общественной палате РФ. Среди отмеченных экспертами — многодетный отец и руководитель образовательного учреждения имени Д.М. Карбышева Александр Валерьевич Пушкин. Жюри высоко оценило его многолетний вклад в воспитание подрастающего поколения и укрепление семейных ценностей. Личный пример Александра Пушкина, по мнению организаторов, показывает ученикам, каких высот можно достичь, совмещая профессию и заботу о большой семье.

Всего на премию в этом году были заявлены представители 27 регионов, победители определялись в 13 номинациях. Александр Пушкин стал лучшим в направлении «Муниципальный подход».

Напомним, премия «Отцовское признание» вручается с 2024 года и реализуется в рамках президентского национального проекта «Семья».