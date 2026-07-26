Виталий Королев поздравил жителей Торжка с Днем города

Торопец является древнейшим городом Тверской области. Фото: Правительство Тверской области

Древнейший город Тверской области Торопец отмечает день рождения. С поздравлением к жителям обратился глава региона Виталий Королев.

Он подчеркнул, что Торопец на протяжении веков оставлял заметный след в истории страны. Имена уроженцев торопецкой земли — князя Александра Невского, Патриарха Тихона, вице-адмирала Макара Ратманова, композитора Модеста Мусоргского — известны далеко за пределами региона.

По словам Королева, современные жители достойно продолжают традиции предков, своим трудом создавая сегодняшнюю историю малой родины. Отдельные слова признательности он адресовал землякам, участвующим в специальной военной операции.

Напомним, Торопец является самым старым город Тверской области, его история насчитывает более 950 лет: первое упоминание датируется 1074 годом. Сегодня на территории округа сохранились 27 храмов и около 300 памятников археологии и архитектуры. В годы Великой Отечественной войны трое торопчан стали Героями Советского Союза, шестеро — полными кавалерами Ордена Славы. В разные годы в Торопце учились конструкторы советского «Бурана» и орбитальной станции «Мир».

В программе праздника множество активностей и мероприятий от крестного хода с Корсунской иконой Божией Матери до фестиваля ретроавтомобилей.