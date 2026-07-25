Виталий Королев встретился с жителями Кувшинова и поздравил их с Днем округа

Глава Тверской области наградил лучших тружеников в День Кувшиновского округа. Фото: max.ru/korolev.

Об инфраструктурных решениях для жителей Кувшиновского округа рассказал глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в MAX по итогам встречи с местным активом и участия в праздновании Дня округа.

Руководитель региона сообщил, что школа №1 получит новый школьный автобус в рамках поставки 40 единиц техники по всей области, а местной службе скорой помощи выделят один из 42 автомобилей, закупаемых по соглашению с АНО «Евразия». Также выделены средства на строительство новой больницы. В сфере дорожного хозяйства в Кувшинове ремонтируют 5 улиц, а по просьбе жителей в план добавят еще несколько объектов, которые успеют сдать до конца дорожного сезона. Для системного контроля за развитием округа Королев назначил министра экономического развития персональным куратором Кувшинова.

Также во время визита глава тверской области вместе с жителями осмотрел пространства учебного центра "Наука побеждать", оборонной инициативной группы "КуVшиновский тыл", выставку пожарной и военной техники, а также лично попробовал себя в кузнечном деле.

В рамках празднования Дня округа, который Королев назвал особой землей, связанной с именами составителя толкового словаря Сергея Ожегова и основательницы сестринского дела в России Екатерины Бакуниной, благодарностями были награждены преподаватели местной музыкальной школы Елена Белова и Ирина Скопцова, председатель сельхозкооператива имени Калинина Сергей Бобров, воспитатель детского сада №3 Ксения Чекмарева и руководитель Тысяцкого территориального отдела Оксана Жукова.

Кроме того, Благодарственного письма главы региона удостоен коллектив Комплексного центра социального обслуживания населения. Подводя итоги поездки, руководитель области уточнил, что строительство новой районной больницы на выделенные бюджетные средства начнется в 2027 году по согласованному с жителями проекту, а физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) будет достроен при совместном долевом участии правительства региона и инвестора "СФТ Групп".