Виталий Королев проверил развитие медицины и промышленности в Кувшиново

По решению Виталия Королева Правительство Тверской области окажет содействие в ускоренном вводе спортцентра в Кувшиново. Фото: max.ru/korolev.

Жители Кувшиновского округа получат новые возможности для бесплатных медицинских осмотров и занятий спортом. О решениях, принятых в ходе рабочей поездки в Кувшиновский округ, рассказал глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в MAX. Он посетил мобильный «Поезд здоровья» — совместный проект с депутатом Госдумы Алёной Аршиновой и АНО «Евразия», где только за утро обследования прошли более 130 человек.

По просьбам жителей Королев поручил организовать бесплатный подвоз сельчан к врачам и добавить в состав выездных бригад педиатров. Власти также взяли в работу вопрос повышения доступности записи в областной онкологический и кардиологический диспансеры. Планируется, что за ближайшие два месяца «Поезда здоровья» посетят все округа Тверской области. Важной точкой поездки стала градообразующая Каменская бумажно-картонная фабрика холдинга «СФТ Групп», где трудятся 800 человек.

Глава региона обсудил с руководством фабрики партнерство по соглашениям ПМЭФ, включая ускорение строительства многофункционального спортивного центра в Кувшиново. Соответствующее поручение о поддержке и скорейшем вводе спорткомплекса в строй Королев дал профильному зампреду Правительства Тверской области.