В Конаковском округе на трассе М-10 произошло смертельное ДТП с эвакуатором

117-м километр трассы М-10. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

По предварительной информации Управления Госавтоинспекции Тверской области, 25 июля 2026 года на 117-м километре федеральной автодороги М-10 «Россия» в Конаковском муниципальном округе произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Газель» (эвакуатор), мужчина 1973 года рождения, совершил наезд на стоящее транспортное средство «Ивеко» под управлением водителя, мужчины 1986 года рождения.

В результате сильного удара один из пассажиров «Газели», мужчина 1987 года рождения, скончался на месте происшествия от полученных травм до приезда медиков. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести — пострадали водитель эвакуатора, а также два его пассажира: женщина 1989 года рождения и мужчина 1980 года рождения.

В настоящее время на месте автокатастрофы работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства и причины трагедии устанавливаются ведомством.