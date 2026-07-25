Прокуратура Твери заставила чиновников вернуть жильцу переплату за аренду жилья

МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом» провело перерасчет платы за квартиру на сумму свыше 135 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Центрального района Твери провела проверку соблюдения жилищного законодательства в МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом» на основании обращения местного жителя. Установлено, что учреждение неправомерно начисляло заявителю плату за пользование жилым помещением, исходя из тарифов договора коммерческого найма.

При этом жилье было предоставлено мужчине на условиях социального найма в связи с заключением им трудового договора с образовательной организацией. По результатам проверки прокурор района внес представление руководителю казенного учреждения об устранении нарушений.

Требование надзорного ведомства было удовлетворено, после чего заявителю произвели полный перерасчет платы за пользование квартирой на общую сумму свыше 135 тысяч рублей.