В Белом полиция задержала двух рецидивистов за кражу из салона машины

Похищенное зарядное устройство стоимостью 3500 рублей изъято и будет возвращено 21-летнему владельцу. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Нелидовский» установили причастность к преступлению 44-летнего мужчины и 33-летней женщины, которые ведут асоциальный образ жизни и ранее уже имели 8 и 3 судимости соответственно.

Выяснилось, что злоумышленники заметили открытый салон автомобиля марки ВАЗ, принадлежащего 21-летнему жителю Белого, и похитили оттуда портативное зарядное устройство (пауэрбанк) стоимостью 3500 рублей. В отделе полиции фигуранты во всем сознались, пояснив, что планировали продать гаджет, а вырученные деньги потратить на алкоголь и личные нужды.

Следственным подразделением МО МВД России «Нелидовский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. Похищенное устройство изъято полицейскими и вскоре будет возвращено законному владельцу, а подозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.