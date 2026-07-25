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НовостиОбщество25 июля 2026 13:44

Жительница Конаково лишилась 19 тысяч рублей при заказе мебели

Привлекательная цена на садовую мебель в социальных сетях обошлась 39-летней жительнице Конакова в 19,5 тысяч рублей ущерба
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Пострадавшая жительница Конакова перевела мошеннику 19 500 рублей по номеру телефона в качестве предоплаты.

Пострадавшая жительница Конакова перевела мошеннику 19 500 рублей по номеру телефона в качестве предоплаты.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Доверчивость при совершении онлайн-покупок привела жительницу Конаково в отдел полиции с заявлением об обмане. Женщина нашла в популярной соцсети заманчивое объявление о продаже садовой мебели и связалась с продавцом.

Договорившись о сделке, она перечислила по номеру телефона 19 500 рублей, однако оплаченный товар ей так и не прислали, а сам продавец заблокировал контакты.

По заявлению пострадавшей дознаватели ОМВД России «Конаковский» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские ведут поиск лиц, причастных к преступлению, и призывают граждан не отправлять предоплату незнакомцам в интернете.