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НовостиОбщество25 июля 2026 10:51

Житель Твери толкнул скейтборд под колеса самоката и отправил ребенка в больницу

14-летний подросток в Твери оказался в больнице из-за неоправданной агрессии взрослого скейтбордиста в городском парке
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Инцидент попал на видео. Фото: МВД Тверской области.

Инцидент попал на видео. Фото: МВД Тверской области.

В Твери сотрудники полиции задержали 43-летнего местного жителя, который умышленно спровоцировал падение 14-летнего подростка с электросамоката. Инцидент произошел на территории Исторического мультимедийного парка «Россия-Моя история» в Твери.

Полиция завела дело на мужчину.

Видео: МВД Тверской области.

По данным оперативников, мужчина, увлекающийся скейтбордом, целенаправленно подтолкнул свой скейт под колеса проезжавшего мимо на электросамокате 14-летнего мальчика. Несовершеннолетний не успел среагировать на препятствие, потерял управление и упал, получив серьезные травмы. Ребенка экстренно госпитализировали в Детскую областную клиническую больницу Твери.

Прибывшие на место происшествия полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, что помогло быстро установить личность и местонахождение подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои), сам он задержан в порядке статей 91–92 УПК РФ.