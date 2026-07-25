Тверская область вошла в полуфинал Всероссийского конкурса с проектом школ

Программа школьного инициативного бюджетирования в регионе отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети». Фото: ПТО.

Ученики школы в ЗАТО Солнечный Тверской области разработали проект свободного книгообмена, который признали одним из лучших в стране. Проект «Школьный буккроссинг», созданный ребятами и педагогами в 2025 году, помог привить учащимся любовь к чтению, бережное отношение к литературе и повысить их финансовую грамотность.

Работа велась в рамках региональной программы школьного инициативного бюджетирования, направленной на развитие инфраструктуры образовательных учреждений Тверской области. По результатам народного голосования на первом этапе X Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования тверская разработка набрала наибольшее количество голосов и вышла в полуфинал.

Сейчас проект ожидает решения экспертной комиссии, которая отберет финалистов в шести номинациях. Проведение этого конкурса отвечает стратегическим целям президентского национального проекта «Молодежь и дети».