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НовостиОбщество25 июля 2026 10:31

Тверская область вошла в полуфинал Всероссийского конкурса с проектом школ

Тверская область представит проект школьного инициативного бюджетирования в полуфинале престижного федерального конкурса
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Программа школьного инициативного бюджетирования в регионе отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Программа школьного инициативного бюджетирования в регионе отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: ПТО.

Ученики школы в ЗАТО Солнечный Тверской области разработали проект свободного книгообмена, который признали одним из лучших в стране. Проект «Школьный буккроссинг», созданный ребятами и педагогами в 2025 году, помог привить учащимся любовь к чтению, бережное отношение к литературе и повысить их финансовую грамотность.

Работа велась в рамках региональной программы школьного инициативного бюджетирования, направленной на развитие инфраструктуры образовательных учреждений Тверской области. По результатам народного голосования на первом этапе X Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования тверская разработка набрала наибольшее количество голосов и вышла в полуфинал.

Сейчас проект ожидает решения экспертной комиссии, которая отберет финалистов в шести номинациях. Проведение этого конкурса отвечает стратегическим целям президентского национального проекта «Молодежь и дети».